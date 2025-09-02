Maia (MAIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 24-satna najniža cijena $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 24-satna najviša cijena $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 Najviša cijena ikada $ 770.76$ 770.76 $ 770.76 Najniža cijena $ 0.462676$ 0.462676 $ 0.462676 Promjena cijene (1H) -0.79% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) -1.35% Promjena cijene (7D) -1.35%

Maia (MAIA) cijena u stvarnom vremenu je $1.66. Tijekom protekla 24 sata, MAIAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.59 i najviše cijene $ 1.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAIA je $ 770.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.462676.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAIA se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i -1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maia (MAIA)

Tržišna kapitalizacija $ 524.49K$ 524.49K $ 524.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 524.49K$ 524.49K $ 524.49K Količina u optjecaju 315.00K 315.00K 315.00K Ukupna količina 315,000.0 315,000.0 315,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maia je $ 524.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAIA je 315.00K, s ukupnom količinom od 315000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 524.49K.