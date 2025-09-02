MAI (MIMATIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.992073 $ 0.992073 $ 0.992073 24-satna najniža cijena $ 0.993577 $ 0.993577 $ 0.993577 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.992073$ 0.992073 $ 0.992073 24-satna najviša cijena $ 0.993577$ 0.993577 $ 0.993577 Najviša cijena ikada $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Najniža cijena $ 0.655895$ 0.655895 $ 0.655895 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.23% Promjena cijene (7D) +0.23%

MAI (MIMATIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.993032. Tijekom protekla 24 sata, MIMATICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992073 i najviše cijene $ 0.993577, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIMATIC je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.655895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIMATIC se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAI (MIMATIC)

Tržišna kapitalizacija $ 27.35M$ 27.35M $ 27.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 300.03M$ 300.03M $ 300.03M Količina u optjecaju 27.56M 27.56M 27.56M Ukupna količina 302,380,930.8644717 302,380,930.8644717 302,380,930.8644717

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAI je $ 27.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIMATIC je 27.56M, s ukupnom količinom od 302380930.8644717. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 300.03M.