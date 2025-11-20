Mahina Token Cijena danas

Trenutačna cijena Mahina Token (MHNA) danas je --, s promjenom od 0.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MHNA u USD je -- po MHNA.

Mahina Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,498,409, s količinom u optjecaju od 10.00B MHNA. Tijekom posljednja 24 sata, MHNA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MHNA se kretao -- u posljednjem satu i -3.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mahina Token (MHNA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mahina Token je $ 3.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MHNA je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.50M.