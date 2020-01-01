Maha (MAHA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Maha (MAHA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Maha (MAHA) Informacije MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Službena web stranica: https://maha.xyz/ Bijela knjiga: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Kupi MAHA odmah!

Maha (MAHA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Maha (MAHA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Ukupna količina: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Količina u optjecaju: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Povijesni maksimum: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Povijesni minimum: $ 0.208407 $ 0.208407 $ 0.208407 Trenutna cijena: $ 0.212435 $ 0.212435 $ 0.212435 Saznajte više o cijeni Maha (MAHA)

Maha (MAHA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Maha (MAHA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAHA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAHA tokena, istražite MAHA cijenu tokena uživo!

