Maha (MAHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.212247 24-satna najviša cijena $ 0.213574 Najviša cijena ikada $ 25.15 Najniža cijena $ 0.208407 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) -2.16%

Maha (MAHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.212735. Tijekom protekla 24 sata, MAHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.212247 i najviše cijene $ 0.213574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAHA je $ 25.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.208407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAHA se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -2.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maha (MAHA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.11M Količina u optjecaju 6.38M Ukupna količina 9,900,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maha je $ 1.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAHA je 6.38M, s ukupnom količinom od 9900000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.11M.