Magpie Cijena (MGP)

Neuvršten

1 MGP u USD cijena uživo:

$0.03213427
-6.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Magpie (MGP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:26:42 (UTC+8)

Magpie (MGP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03152368
24-satna najniža cijena
$ 0.03436939
24-satna najviša cijena

$ 0.03152368
$ 0.03436939
$ 0.21073
$ 0.00789301
+0.21%

-6.41%

-12.59%

-12.59%

Magpie (MGP) cijena u stvarnom vremenu je $0.03213361. Tijekom protekla 24 sata, MGPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03152368 i najviše cijene $ 0.03436939, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGP je $ 0.21073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00789301.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGP se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -6.41% u posljednjih 24 sata i -12.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magpie (MGP)

$ 15.43M
--
$ 32.14M
479.99M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Magpie je $ 15.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGP je 479.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.14M.

Magpie (MGP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Magpie u USD iznosila je $ -0.00220166497127225.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Magpie u USD iznosila je $ -0.0050963327.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Magpie u USD iznosila je $ -0.0118458753.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Magpie u USD iznosila je $ -0.01813759965598073.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00220166497127225-6.41%
30 dana$ -0.0050963327-15.85%
60 dana$ -0.0118458753-36.86%
90 dana$ -0.01813759965598073-36.07%

Što je Magpie (MGP)

Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: - Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate. - Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income. - Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: - Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken. - Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue. - Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,

Resurs Magpie (MGP)

Službena web-stranica

Magpie Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Magpie (MGP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Magpie (MGP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Magpie.

Provjerite Magpie predviđanje cijene sada!

MGP u lokalnim valutama

Magpie (MGP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Magpie (MGP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MGP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Magpie (MGP)

Koliko Magpie (MGP) vrijedi danas?
Cijena MGP uživo u USD je 0.03213361 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MGP u USD?
Trenutačna cijena MGP u USD je $ 0.03213361. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Magpie?
Tržišna kapitalizacija za MGP je $ 15.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MGP?
Količina u optjecaju za MGP je 479.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MGP?
MGP je postigao ATH cijenu od 0.21073 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MGP?
MGP je vidio ATL cijenu od 0.00789301 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MGP?
24-satni obujam trgovanja za MGP je -- USD.
Hoće li MGP još narasti ove godine?
MGP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MGP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:26:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.