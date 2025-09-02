Magpie (MGP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03152368 $ 0.03152368 $ 0.03152368 24-satna najniža cijena $ 0.03436939 $ 0.03436939 $ 0.03436939 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03152368$ 0.03152368 $ 0.03152368 24-satna najviša cijena $ 0.03436939$ 0.03436939 $ 0.03436939 Najviša cijena ikada $ 0.21073$ 0.21073 $ 0.21073 Najniža cijena $ 0.00789301$ 0.00789301 $ 0.00789301 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) -6.41% Promjena cijene (7D) -12.59% Promjena cijene (7D) -12.59%

Magpie (MGP) cijena u stvarnom vremenu je $0.03213361. Tijekom protekla 24 sata, MGPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03152368 i najviše cijene $ 0.03436939, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGP je $ 0.21073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00789301.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGP se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -6.41% u posljednjih 24 sata i -12.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magpie (MGP)

Tržišna kapitalizacija $ 15.43M$ 15.43M $ 15.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.14M$ 32.14M $ 32.14M Količina u optjecaju 479.99M 479.99M 479.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magpie je $ 15.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGP je 479.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.14M.