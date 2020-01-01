Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika
Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.
Razumijevanje tokenomike Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MAGNUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MAGNUS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MAGNUS tokena, istražite MAGNUS cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.