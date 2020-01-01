Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Informacije Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Službena web stranica: https://magnus.arcadiagames.io/ Kupi MAGNUS odmah!

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.49K $ 29.49K $ 29.49K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.62K $ 53.62K $ 53.62K Povijesni maksimum: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAGNUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAGNUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAGNUS tokena, istražite MAGNUS cijenu tokena uživo!

MAGNUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAGNUS? Naša MAGNUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAGNUS predviđanje cijene tokena odmah!

