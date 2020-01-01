Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Informacije

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Službena web stranica:
https://magnus.arcadiagames.io/

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 29.49K
$ 29.49K$ 29.49K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 550.00M
$ 550.00M$ 550.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 53.62K
$ 53.62K$ 53.62K
Povijesni maksimum:
$ 0.00362559
$ 0.00362559$ 0.00362559
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MAGNUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MAGNUS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MAGNUS tokena, istražite MAGNUS cijenu tokena uživo!

MAGNUS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MAGNUS? Naša MAGNUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.