Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004677 $ 0.00004677 $ 0.00004677 24-satna najniža cijena $ 0.00005008 $ 0.00005008 $ 0.00005008 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004677$ 0.00004677 $ 0.00004677 24-satna najviša cijena $ 0.00005008$ 0.00005008 $ 0.00005008 Najviša cijena ikada $ 0.00362559$ 0.00362559 $ 0.00362559 Najniža cijena $ 0.00002209$ 0.00002209 $ 0.00002209 Promjena cijene (1H) -3.68% Promjena cijene (1D) -2.51% Promjena cijene (7D) -42.48% Promjena cijene (7D) -42.48%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004772. Tijekom protekla 24 sata, MAGNUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004677 i najviše cijene $ 0.00005008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGNUS je $ 0.00362559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGNUS se promijenio za -3.68% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i -42.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Tržišna kapitalizacija $ 26.25K$ 26.25K $ 26.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.72K$ 47.72K $ 47.72K Količina u optjecaju 550.00M 550.00M 550.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magnus Opus by Virtuals je $ 26.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGNUS je 550.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.72K.