Magnus Opus by Virtuals Logotip

Magnus Opus by Virtuals Cijena (MAGNUS)

Neuvršten

1 MAGNUS u USD cijena uživo:

-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:07:48 (UTC+8)

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00004677
$ 0.00004677$ 0.00004677
24-satna najniža cijena
$ 0.00005008
$ 0.00005008$ 0.00005008
24-satna najviša cijena

$ 0.00004677
$ 0.00004677$ 0.00004677

$ 0.00005008
$ 0.00005008$ 0.00005008

$ 0.00362559
$ 0.00362559$ 0.00362559

$ 0.00002209
$ 0.00002209$ 0.00002209

-3.68%

-2.51%

-42.48%

-42.48%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004772. Tijekom protekla 24 sata, MAGNUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004677 i najviše cijene $ 0.00005008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGNUS je $ 0.00362559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGNUS se promijenio za -3.68% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i -42.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

$ 26.25K
$ 26.25K$ 26.25K

$ 47.72K
$ 47.72K$ 47.72K

550.00M
550.00M 550.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magnus Opus by Virtuals je $ 26.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGNUS je 550.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.72K.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Magnus Opus by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Magnus Opus by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000101446.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Magnus Opus by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000341306.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Magnus Opus by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0010107435637925384.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.51%
30 dana$ -0.0000101446-21.25%
60 dana$ -0.0000341306-71.52%
90 dana$ -0.0010107435637925384-95.49%

Što je Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Resurs Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Službena web-stranica

Magnus Opus by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Magnus Opus by Virtuals.

Provjerite Magnus Opus by Virtuals predviđanje cijene sada!

MAGNUS u lokalnim valutama

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAGNUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Koliko Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) vrijedi danas?
Cijena MAGNUS uživo u USD je 0.00004772 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAGNUS u USD?
Trenutačna cijena MAGNUS u USD je $ 0.00004772. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Magnus Opus by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za MAGNUS je $ 26.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAGNUS?
Količina u optjecaju za MAGNUS je 550.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAGNUS?
MAGNUS je postigao ATH cijenu od 0.00362559 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAGNUS?
MAGNUS je vidio ATL cijenu od 0.00002209 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAGNUS?
24-satni obujam trgovanja za MAGNUS je -- USD.
Hoće li MAGNUS još narasti ove godine?
MAGNUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAGNUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:07:48 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.