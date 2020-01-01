Magnetix (MAG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Magnetix (MAG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Magnetix (MAG) Informacije Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success. Službena web stranica: https://magnetixcoin.com/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1IhrsaLdEwhVVeorZnUNZP5gTRuJFGiBiMSkM5ZuAqQs/edit?usp=drive_link Kupi MAG odmah!

Magnetix (MAG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Magnetix (MAG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 213.75K Ukupna količina: $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 213.75K Povijesni maksimum: $ 0.03574572 Povijesni minimum: $ 0.00019737 Trenutna cijena: $ 0.00021475

Magnetix (MAG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Magnetix (MAG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAG tokena, istražite MAG cijenu tokena uživo!

MAG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAG? Naša MAG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAG predviđanje cijene tokena odmah!

