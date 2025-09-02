Magnetix (MAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03574572$ 0.03574572 $ 0.03574572 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.12% Promjena cijene (1D) -2.50% Promjena cijene (7D) +1.53% Promjena cijene (7D) +1.53%

Magnetix (MAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAG je $ 0.03574572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAG se promijenio za -2.12% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i +1.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magnetix (MAG)

Tržišna kapitalizacija $ 213.48K$ 213.48K $ 213.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 213.48K$ 213.48K $ 213.48K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,660.1946812 999,997,660.1946812 999,997,660.1946812

