MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAGNET6900 ($🧲6900), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAGNET6900 ($🧲6900) Informacije MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success! Službena web stranica: https://spx6900.club Kupi $🧲6900 odmah!

MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAGNET6900 ($🧲6900), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.45K $ 3.45K $ 3.45K Ukupna količina: $ 68,784.86T $ 68,784.86T $ 68,784.86T Količina u optjecaju: $ 68,784.86T $ 68,784.86T $ 68,784.86T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.45K $ 3.45K $ 3.45K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni MAGNET6900 ($🧲6900)

MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAGNET6900 ($🧲6900) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $🧲6900 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $🧲6900 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $🧲6900 tokena, istražite $🧲6900 cijenu tokena uživo!

$🧲6900 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $🧲6900? Naša $🧲6900 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $🧲6900 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!