MAGNET6900 ($🧲6900) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.43% Promjena cijene (7D) -9.71% Promjena cijene (7D) -9.71%

MAGNET6900 ($🧲6900) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $🧲6900trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $🧲6900 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $🧲6900 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i -9.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAGNET6900 ($🧲6900)

Tržišna kapitalizacija $ 3.53K$ 3.53K $ 3.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53K$ 3.53K $ 3.53K Količina u optjecaju 68,784.87T 68,784.87T 68,784.87T Ukupna količina 6.878487066034634e+16 6.878487066034634e+16 6.878487066034634e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGNET6900 je $ 3.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $🧲6900 je 68,784.87T, s ukupnom količinom od 6.878487066034634e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.53K.