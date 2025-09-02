Magnet (MAGNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01268702$ 0.01268702 $ 0.01268702 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) +2.04% Promjena cijene (7D) -4.55% Promjena cijene (7D) -4.55%

Magnet (MAGNET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGNET je $ 0.01268702, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGNET se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i -4.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magnet (MAGNET)

Tržišna kapitalizacija $ 127.53K$ 127.53K $ 127.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.53K$ 127.53K $ 127.53K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,692,347.993901 999,692,347.993901 999,692,347.993901

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magnet je $ 127.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGNET je 999.69M, s ukupnom količinom od 999692347.993901. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.53K.