Magmar Cijena danas

Trenutačna cijena Magmar (MGR) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MGR u USD je -- po MGR.

Magmar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,492.59, s količinom u optjecaju od 1.00B MGR. Tijekom posljednja 24 sata, MGR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00332085, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MGR se kretao -- u posljednjem satu i -9.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Magmar (MGR)

Tržišna kapitalizacija $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magmar je $ 15.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.49K.