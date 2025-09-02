Magaverse (MVRS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.082133 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) -0.09% Promjena cijene (7D) +4.50%

Magaverse (MVRS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MVRStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVRS je $ 0.082133, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVRS se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i +4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magaverse (MVRS)

Tržišna kapitalizacija $ 102.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.36K Količina u optjecaju 999.66M Ukupna količina 999,657,785.070896

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magaverse je $ 102.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVRS je 999.66M, s ukupnom količinom od 999657785.070896. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.36K.