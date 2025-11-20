Magallaneer Cijena danas

Trenutačna cijena Magallaneer (MAGAL) danas je --, s promjenom od 6.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAGAL u USD je -- po MAGAL.

Magallaneer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 137,782, s količinom u optjecaju od 999.73M MAGAL. Tijekom posljednja 24 sata, MAGAL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00114614, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MAGAL se kretao +0.48% u posljednjem satu i -36.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Magallaneer (MAGAL)

Tržišna kapitalizacija $ 137.78K$ 137.78K $ 137.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.78K$ 137.78K $ 137.78K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,734,728.371113 999,734,728.371113 999,734,728.371113

