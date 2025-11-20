MAGA VP Cijena danas

Trenutačna cijena MAGA VP (MVP) danas je $ 0.00150166, s promjenom od 2.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MVP u USD je $ 0.00150166 po MVP.

MAGA VP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 67,793, s količinom u optjecaju od 45.25M MVP. Tijekom posljednja 24 sata, MVP trgovao je između $ 0.00138314 (niska) i $ 0.00153011 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.709196, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00136174.

U kratkoročnim performansama, MVP se kretao -0.78% u posljednjem satu i -11.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MAGA VP (MVP)

Tržišna kapitalizacija $ 67.79K$ 67.79K $ 67.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Količina u optjecaju 45.25M 45.25M 45.25M Ukupna količina 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGA VP je $ 67.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVP je 45.25M, s ukupnom količinom od 47500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.16K.