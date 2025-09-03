Više o MAGASHIB

MAGA SHIBA Logotip

MAGA SHIBA Cijena (MAGASHIB)

Neuvršten

1 MAGASHIB u USD cijena uživo:

--
----
+3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MAGA SHIBA (MAGASHIB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:22:04 (UTC+8)

MAGA SHIBA (MAGASHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

+3.06%

+0.37%

+0.37%

MAGA SHIBA (MAGASHIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGASHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGASHIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGASHIB se promijenio za +1.07% u posljednjih sat vremena, +3.06% u posljednjih 24 sata i +0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAGA SHIBA (MAGASHIB)

$ 69.16K
$ 69.16K$ 69.16K

--
----

$ 69.16K
$ 69.16K$ 69.16K

42,068.92T
42,068.92T 42,068.92T

4.206892072839816e+16
4.206892072839816e+16 4.206892072839816e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGA SHIBA je $ 69.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGASHIB je 42,068.92T, s ukupnom količinom od 4.206892072839816e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.16K.

MAGA SHIBA (MAGASHIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MAGA SHIBA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MAGA SHIBA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MAGA SHIBA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MAGA SHIBA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.06%
30 dana$ 0+29.34%
60 dana$ 0-19.96%
90 dana$ 0--

Što je MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Službena web-stranica

MAGA SHIBA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MAGA SHIBA (MAGASHIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MAGA SHIBA (MAGASHIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MAGA SHIBA.

Provjerite MAGA SHIBA predviđanje cijene sada!

MAGASHIB u lokalnim valutama

MAGA SHIBA (MAGASHIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAGA SHIBA (MAGASHIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAGASHIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Koliko MAGA SHIBA (MAGASHIB) vrijedi danas?
Cijena MAGASHIB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAGASHIB u USD?
Trenutačna cijena MAGASHIB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAGA SHIBA?
Tržišna kapitalizacija za MAGASHIB je $ 69.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAGASHIB?
Količina u optjecaju za MAGASHIB je 42,068.92T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAGASHIB?
MAGASHIB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAGASHIB?
MAGASHIB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAGASHIB?
24-satni obujam trgovanja za MAGASHIB je -- USD.
Hoće li MAGASHIB još narasti ove godine?
MAGASHIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAGASHIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MAGA SHIBA (MAGASHIB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

