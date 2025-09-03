MAGA SHIBA (MAGASHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.07% Promjena cijene (1D) +3.06% Promjena cijene (7D) +0.37% Promjena cijene (7D) +0.37%

MAGA SHIBA (MAGASHIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGASHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGASHIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGASHIB se promijenio za +1.07% u posljednjih sat vremena, +3.06% u posljednjih 24 sata i +0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Tržišna kapitalizacija $ 69.16K$ 69.16K $ 69.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.16K$ 69.16K $ 69.16K Količina u optjecaju 42,068.92T 42,068.92T 42,068.92T Ukupna količina 4.206892072839816e+16 4.206892072839816e+16 4.206892072839816e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGA SHIBA je $ 69.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGASHIB je 42,068.92T, s ukupnom količinom od 4.206892072839816e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.16K.