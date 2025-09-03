Više o MAGADOGE

MAGA DOGE Cijena (MAGADOGE)

1 MAGADOGE u USD cijena uživo:

--
----
+2.20%1D
Grafikon aktualnih cijena MAGA DOGE (MAGADOGE)
MAGA DOGE (MAGADOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

+2.84%

-3.06%

-3.06%

MAGA DOGE (MAGADOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGADOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGADOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGADOGE se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +2.84% u posljednjih 24 sata i -3.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAGA DOGE (MAGADOGE)

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

--
----

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

42,068.94T
42,068.94T 42,068.94T

4.206894268487709e+16
4.206894268487709e+16 4.206894268487709e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGA DOGE je $ 55.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGADOGE je 42,068.94T, s ukupnom količinom od 4.206894268487709e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.44K.

MAGA DOGE (MAGADOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.84%
30 dana$ 0-12.50%
60 dana$ 0-33.72%
90 dana$ 0--

Što je MAGA DOGE (MAGADOGE)

At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAGA DOGE (MAGADOGE)

Koliko MAGA DOGE (MAGADOGE) vrijedi danas?
Cijena MAGADOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAGADOGE u USD?
Trenutačna cijena MAGADOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAGA DOGE?
Tržišna kapitalizacija za MAGADOGE je $ 55.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAGADOGE?
Količina u optjecaju za MAGADOGE je 42,068.94T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAGADOGE?
MAGADOGE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAGADOGE?
MAGADOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAGADOGE?
24-satni obujam trgovanja za MAGADOGE je -- USD.
Hoće li MAGADOGE još narasti ove godine?
MAGADOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAGADOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MAGA DOGE (MAGADOGE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

