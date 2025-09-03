MAGA DOGE (MAGADOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) +2.84% Promjena cijene (7D) -3.06% Promjena cijene (7D) -3.06%

MAGA DOGE (MAGADOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGADOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGADOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGADOGE se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +2.84% u posljednjih 24 sata i -3.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAGA DOGE (MAGADOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K Količina u optjecaju 42,068.94T 42,068.94T 42,068.94T Ukupna količina 4.206894268487709e+16 4.206894268487709e+16 4.206894268487709e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGA DOGE je $ 55.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGADOGE je 42,068.94T, s ukupnom količinom od 4.206894268487709e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.44K.