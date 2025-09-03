MAGA DOGE Cijena (MAGADOGE)
MAGA DOGE (MAGADOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGADOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGADOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGADOGE se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +2.84% u posljednjih 24 sata i -3.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija MAGA DOGE je $ 55.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGADOGE je 42,068.94T, s ukupnom količinom od 4.206894268487709e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.44K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MAGA DOGE u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.84%
|30 dana
|$ 0
|-12.50%
|60 dana
|$ 0
|-33.72%
|90 dana
|$ 0
|--
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
