MAGA Again (MAGAA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAGA Again (MAGAA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAGA Again (MAGAA) Informacije A bunch of Crypto OGs helping Trump run it back in 2024. Službena web stranica: https://magaa.io/ Kupi MAGAA odmah!

MAGA Again (MAGAA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAGA Again (MAGAA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 389.86K $ 389.86K $ 389.86K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 389.86K $ 389.86K $ 389.86K Povijesni maksimum: $ 0.0363411 $ 0.0363411 $ 0.0363411 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00038986 $ 0.00038986 $ 0.00038986 Saznajte više o cijeni MAGA Again (MAGAA)

MAGA Again (MAGAA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAGA Again (MAGAA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAGAA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAGAA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAGAA tokena, istražite MAGAA cijenu tokena uživo!

MAGAA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAGAA? Naša MAGAA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAGAA predviđanje cijene tokena odmah!

