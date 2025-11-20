MAFIA AI by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) danas je $ 0.00010235, s promjenom od 3.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAFIA u USD je $ 0.00010235 po MAFIA.

MAFIA AI by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 51,177, s količinom u optjecaju od 500.00M MAFIA. Tijekom posljednja 24 sata, MAFIA trgovao je između $ 0.00009207 (niska) i $ 0.00010484 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00032125, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005047.

U kratkoročnim performansama, MAFIA se kretao -- u posljednjem satu i -16.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Tržišna kapitalizacija $ 51.18K$ 51.18K $ 51.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.35K$ 102.35K $ 102.35K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

