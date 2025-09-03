Madonna del gatto (GATTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03733878$ 0.03733878 $ 0.03733878 Najniža cijena $ 0.00007007$ 0.00007007 $ 0.00007007 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Madonna del gatto (GATTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00009673. Tijekom protekla 24 sata, GATTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GATTO je $ 0.03733878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007007.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GATTO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Madonna del gatto (GATTO)

Tržišna kapitalizacija $ 96.73K$ 96.73K $ 96.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.73K$ 96.73K $ 96.73K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Madonna del gatto je $ 96.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GATTO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.73K.