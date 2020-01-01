Made In USA (MADE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Made In USA (MADE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Made In USA (MADE) Informacije The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Službena web stranica: https://madeinusa.inc/ Kupi MADE odmah!

Made In USA (MADE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Made In USA (MADE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 387.03K $ 387.03K $ 387.03K Ukupna količina: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M Količina u optjecaju: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 387.03K $ 387.03K $ 387.03K Povijesni maksimum: $ 0.0012994 $ 0.0012994 $ 0.0012994 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00110582 $ 0.00110582 $ 0.00110582 Saznajte više o cijeni Made In USA (MADE)

Made In USA (MADE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Made In USA (MADE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MADE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MADE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MADE tokena, istražite MADE cijenu tokena uživo!

MADE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MADE? Naša MADE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MADE predviđanje cijene tokena odmah!

