Made In USA Logotip

Made In USA Cijena (MADE)

Neuvršten

1 MADE u USD cijena uživo:

$0.00110582
$0.00110582$0.00110582
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Made In USA (MADE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:31:01 (UTC+8)

Made In USA (MADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012994
$ 0.0012994$ 0.0012994

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Made In USA (MADE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110582. Tijekom protekla 24 sata, MADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MADE je $ 0.0012994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MADE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Made In USA (MADE)

$ 387.03K
$ 387.03K$ 387.03K

--
----

$ 387.03K
$ 387.03K$ 387.03K

349.99M
349.99M 349.99M

349,992,915.56
349,992,915.56 349,992,915.56

Trenutačna tržišna kapitalizacija Made In USA je $ 387.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MADE je 349.99M, s ukupnom količinom od 349992915.56. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.03K.

Made In USA (MADE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Made In USA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Made In USA u USD iznosila je $ -0.0000419020.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Made In USA u USD iznosila je $ +0.0001918159.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Made In USA u USD iznosila je $ +0.000133969021949523.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000419020-3.78%
60 dana$ +0.0001918159+17.35%
90 dana$ +0.000133969021949523+13.78%

Što je Made In USA (MADE)

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

Resurs Made In USA (MADE)

Službena web-stranica

Made In USA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Made In USA (MADE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Made In USA (MADE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Made In USA.

Provjerite Made In USA predviđanje cijene sada!

MADE u lokalnim valutama

Made In USA (MADE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Made In USA (MADE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MADE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Made In USA (MADE)

Koliko Made In USA (MADE) vrijedi danas?
Cijena MADE uživo u USD je 0.00110582 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MADE u USD?
Trenutačna cijena MADE u USD je $ 0.00110582. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Made In USA?
Tržišna kapitalizacija za MADE je $ 387.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MADE?
Količina u optjecaju za MADE je 349.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MADE?
MADE je postigao ATH cijenu od 0.0012994 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MADE?
MADE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MADE?
24-satni obujam trgovanja za MADE je -- USD.
Hoće li MADE još narasti ove godine?
MADE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MADE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
