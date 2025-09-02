Made In USA (MADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0012994$ 0.0012994 $ 0.0012994 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Made In USA (MADE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110582. Tijekom protekla 24 sata, MADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MADE je $ 0.0012994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MADE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Made In USA (MADE)

Tržišna kapitalizacija $ 387.03K$ 387.03K $ 387.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.03K$ 387.03K $ 387.03K Količina u optjecaju 349.99M 349.99M 349.99M Ukupna količina 349,992,915.56 349,992,915.56 349,992,915.56

Trenutačna tržišna kapitalizacija Made In USA je $ 387.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MADE je 349.99M, s ukupnom količinom od 349992915.56. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.03K.