Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mad Meerkat Optimizer (MMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Informacije MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Službena web stranica: https://vaults.mm.finance/vault

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mad Meerkat Optimizer (MMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 166.79K $ 166.79K $ 166.79K Ukupna količina: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Količina u optjecaju: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 167.51K $ 167.51K $ 167.51K Povijesni maksimum: $ 17.41 $ 17.41 $ 17.41 Povijesni minimum: $ 0.00964444 $ 0.00964444 $ 0.00964444 Trenutna cijena: $ 0.03475196 $ 0.03475196 $ 0.03475196 Saznajte više o cijeni Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mad Meerkat Optimizer (MMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MMO tokena, istražite MMO cijenu tokena uživo!

MMO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MMO? Naša MMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MMO predviđanje cijene tokena odmah!

