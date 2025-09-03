Mad Meerkat Optimizer (MMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03281391 $ 0.03281391 $ 0.03281391 24-satna najniža cijena $ 0.03521653 $ 0.03521653 $ 0.03521653 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03281391$ 0.03281391 $ 0.03281391 24-satna najviša cijena $ 0.03521653$ 0.03521653 $ 0.03521653 Najviša cijena ikada $ 17.41$ 17.41 $ 17.41 Najniža cijena $ 0.00964444$ 0.00964444 $ 0.00964444 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -6.14% Promjena cijene (7D) +25.69% Promjena cijene (7D) +25.69%

Mad Meerkat Optimizer (MMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03286476. Tijekom protekla 24 sata, MMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03281391 i najviše cijene $ 0.03521653, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMO je $ 17.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00964444.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMO se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -6.14% u posljednjih 24 sata i +25.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Tržišna kapitalizacija $ 157.62K$ 157.62K $ 157.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.30K$ 158.30K $ 158.30K Količina u optjecaju 4.80M 4.80M 4.80M Ukupna količina 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mad Meerkat Optimizer je $ 157.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMO je 4.80M, s ukupnom količinom od 4820128.939722429. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.30K.