Više o MMO

MMO Informacije o cijeni

MMO Službena web stranica

MMO Tokenomija

MMO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mad Meerkat Optimizer Logotip

Mad Meerkat Optimizer Cijena (MMO)

Neuvršten

1 MMO u USD cijena uživo:

$0.03284219
$0.03284219$0.03284219
-6.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Mad Meerkat Optimizer (MMO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:21:58 (UTC+8)

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03281391
$ 0.03281391$ 0.03281391
24-satna najniža cijena
$ 0.03521653
$ 0.03521653$ 0.03521653
24-satna najviša cijena

$ 0.03281391
$ 0.03281391$ 0.03281391

$ 0.03521653
$ 0.03521653$ 0.03521653

$ 17.41
$ 17.41$ 17.41

$ 0.00964444
$ 0.00964444$ 0.00964444

-0.86%

-6.14%

+25.69%

+25.69%

Mad Meerkat Optimizer (MMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03286476. Tijekom protekla 24 sata, MMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03281391 i najviše cijene $ 0.03521653, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMO je $ 17.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00964444.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMO se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -6.14% u posljednjih 24 sata i +25.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mad Meerkat Optimizer (MMO)

$ 157.62K
$ 157.62K$ 157.62K

--
----

$ 158.30K
$ 158.30K$ 158.30K

4.80M
4.80M 4.80M

4,820,128.939722429
4,820,128.939722429 4,820,128.939722429

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mad Meerkat Optimizer je $ 157.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMO je 4.80M, s ukupnom količinom od 4820128.939722429. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.30K.

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mad Meerkat Optimizer u USD iznosila je $ -0.00215116548684171.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mad Meerkat Optimizer u USD iznosila je $ +0.0293306085.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mad Meerkat Optimizer u USD iznosila je $ +0.0673652023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mad Meerkat Optimizer u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00215116548684171-6.14%
30 dana$ +0.0293306085+89.25%
60 dana$ +0.0673652023+204.98%
90 dana$ 0--

Što je Mad Meerkat Optimizer (MMO)

MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Službena web-stranica

Mad Meerkat Optimizer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mad Meerkat Optimizer (MMO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mad Meerkat Optimizer (MMO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mad Meerkat Optimizer.

Provjerite Mad Meerkat Optimizer predviđanje cijene sada!

MMO u lokalnim valutama

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mad Meerkat Optimizer (MMO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MMO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Koliko Mad Meerkat Optimizer (MMO) vrijedi danas?
Cijena MMO uživo u USD je 0.03286476 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MMO u USD?
Trenutačna cijena MMO u USD je $ 0.03286476. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mad Meerkat Optimizer?
Tržišna kapitalizacija za MMO je $ 157.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MMO?
Količina u optjecaju za MMO je 4.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MMO?
MMO je postigao ATH cijenu od 17.41 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MMO?
MMO je vidio ATL cijenu od 0.00964444 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MMO?
24-satni obujam trgovanja za MMO je -- USD.
Hoće li MMO još narasti ove godine?
MMO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MMO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:21:58 (UTC+8)

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.