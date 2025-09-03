Mad Bears Club (MBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.051032 $ 0.051032 $ 0.051032 24-satna najniža cijena $ 0.052552 $ 0.052552 $ 0.052552 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.051032$ 0.051032 $ 0.051032 24-satna najviša cijena $ 0.052552$ 0.052552 $ 0.052552 Najviša cijena ikada $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 Najniža cijena $ 0.051032$ 0.051032 $ 0.051032 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.98% Promjena cijene (7D) -17.56% Promjena cijene (7D) -17.56%

Mad Bears Club (MBC) cijena u stvarnom vremenu je $0.052552. Tijekom protekla 24 sata, MBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.051032 i najviše cijene $ 0.052552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBC je $ 2.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.051032.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.98% u posljednjih 24 sata i -17.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mad Bears Club (MBC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Količina u optjecaju 89.91K 89.91K 89.91K Ukupna količina 89,914.419132098 89,914.419132098 89,914.419132098

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mad Bears Club je $ 4.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBC je 89.91K, s ukupnom količinom od 89914.419132098. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.73K.