MacaronSwap Logotip

MacaronSwap Cijena (MCRN)

Neuvršten

1 MCRN u USD cijena uživo:

$0.00879486
+0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena MacaronSwap (MCRN)
MacaronSwap (MCRN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00867841
24-satna najniža cijena
$ 0.00884695
24-satna najviša cijena

$ 0.00867841
$ 0.00884695
$ 10.39
$ 0.00794412
+0.28%

+0.75%

-0.72%

-0.72%

MacaronSwap (MCRN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00879486. Tijekom protekla 24 sata, MCRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00867841 i najviše cijene $ 0.00884695, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCRN je $ 10.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00794412.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCRN se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i -0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MacaronSwap (MCRN)

$ 7.25K
--
$ 69.37K
824.46K
7,887,550.945892239
Trenutačna tržišna kapitalizacija MacaronSwap je $ 7.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCRN je 824.46K, s ukupnom količinom od 7887550.945892239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.37K.

MacaronSwap (MCRN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MacaronSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MacaronSwap u USD iznosila je $ +0.0008378291.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MacaronSwap u USD iznosila je $ -0.0001724329.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MacaronSwap u USD iznosila je $ -0.002926643841122038.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.75%
30 dana$ +0.0008378291+9.53%
60 dana$ -0.0001724329-1.96%
90 dana$ -0.002926643841122038-24.96%

Što je MacaronSwap (MCRN)

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

Resurs MacaronSwap (MCRN)

Službena web-stranica

MacaronSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MacaronSwap (MCRN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MacaronSwap (MCRN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MacaronSwap.

Provjerite MacaronSwap predviđanje cijene sada!

MCRN u lokalnim valutama

MacaronSwap (MCRN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MacaronSwap (MCRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MCRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MacaronSwap (MCRN)

Koliko MacaronSwap (MCRN) vrijedi danas?
Cijena MCRN uživo u USD je 0.00879486 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MCRN u USD?
Trenutačna cijena MCRN u USD je $ 0.00879486. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MacaronSwap?
Tržišna kapitalizacija za MCRN je $ 7.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MCRN?
Količina u optjecaju za MCRN je 824.46K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MCRN?
MCRN je postigao ATH cijenu od 10.39 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MCRN?
MCRN je vidio ATL cijenu od 0.00794412 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MCRN?
24-satni obujam trgovanja za MCRN je -- USD.
Hoće li MCRN još narasti ove godine?
MCRN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MCRN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
