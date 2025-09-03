MacaronSwap (MCRN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00867841 - $ 0.00884695
24-satna najniža cijena: $ 0.00867841
24-satna najviša cijena: $ 0.00884695
Najviša cijena ikada: $ 10.39
Najniža cijena: $ 0.00794412
Promjena cijene (1H): +0.28%
Promjena cijene (1D): +0.75%
Promjena cijene (7D): -0.72%

MacaronSwap (MCRN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00879486. Tijekom protekla 24 sata, MCRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00867841 i najviše cijene $ 0.00884695, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCRN je $ 10.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00794412.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCRN se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i -0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MacaronSwap (MCRN)

Tržišna kapitalizacija: $ 7.25K
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 69.37K
Količina u optjecaju: 824.46K
Ukupna količina: 7,887,550.945892239

Trenutačna tržišna kapitalizacija MacaronSwap je $ 7.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCRN je 824.46K, s ukupnom količinom od 7887550.945892239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.37K.