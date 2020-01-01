M3M3 (M3M3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u M3M3 (M3M3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

M3M3 (M3M3) Informacije Službena web stranica: https://m3m3.meteora.ag/

M3M3 (M3M3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za M3M3 (M3M3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Povijesni maksimum: $ 0.186647 $ 0.186647 $ 0.186647 Povijesni minimum: $ 0.00191641 $ 0.00191641 $ 0.00191641 Trenutna cijena: $ 0.00191816 $ 0.00191816 $ 0.00191816 Saznajte više o cijeni M3M3 (M3M3)

M3M3 (M3M3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike M3M3 (M3M3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj M3M3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja M3M3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku M3M3 tokena, istražite M3M3 cijenu tokena uživo!

