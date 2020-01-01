LYRA (LYRA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LYRA (LYRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LYRA (LYRA) Informacije Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis. Službena web stranica: https://www.lyramusic.ai/ Bijela knjiga: https://docs.lyramusic.ai/ Kupi LYRA odmah!

LYRA (LYRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LYRA (LYRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Povijesni maksimum: $ 0.0062724 $ 0.0062724 $ 0.0062724 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00159795 $ 0.00159795 $ 0.00159795 Saznajte više o cijeni LYRA (LYRA)

LYRA (LYRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LYRA (LYRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LYRA tokena, istražite LYRA cijenu tokena uživo!

