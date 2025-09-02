Lyra Finance (LYRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.677963$ 0.677963 $ 0.677963 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +9.99% Promjena cijene (7D) +10.23% Promjena cijene (7D) +10.23%

Lyra Finance (LYRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LYRA je $ 0.677963, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LYRA se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +9.99% u posljednjih 24 sata i +10.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lyra Finance (LYRA)

Tržišna kapitalizacija $ 285.79K$ 285.79K $ 285.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 458.26K$ 458.26K $ 458.26K Količina u optjecaju 623.63M 623.63M 623.63M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lyra Finance je $ 285.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LYRA je 623.63M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.26K.