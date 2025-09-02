LYRA (LYRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00139067 $ 0.00139067 $ 0.00139067 24-satna najniža cijena $ 0.00151578 $ 0.00151578 $ 0.00151578 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00139067$ 0.00139067 $ 0.00139067 24-satna najviša cijena $ 0.00151578$ 0.00151578 $ 0.00151578 Najviša cijena ikada $ 0.0062724$ 0.0062724 $ 0.0062724 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -2.31% Promjena cijene (7D) -5.28% Promjena cijene (7D) -5.28%

LYRA (LYRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00147556. Tijekom protekla 24 sata, LYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00139067 i najviše cijene $ 0.00151578, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LYRA je $ 0.0062724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LYRA se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -2.31% u posljednjih 24 sata i -5.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LYRA (LYRA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LYRA je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LYRA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.48M.