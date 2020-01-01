Lynk Coin (LYNK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lynk Coin (LYNK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lynk Coin (LYNK) Informacije $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Službena web stranica: https://holdlynk.xyz Kupi LYNK odmah!

Lynk Coin (LYNK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lynk Coin (LYNK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Ukupna količina: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Količina u optjecaju: $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Povijesni maksimum: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 Povijesni minimum: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 Trenutna cijena: $ 0.00503944 $ 0.00503944 $ 0.00503944 Saznajte više o cijeni Lynk Coin (LYNK)

Lynk Coin (LYNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lynk Coin (LYNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYNK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LYNK tokena, istražite LYNK cijenu tokena uživo!

LYNK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LYNK? Naša LYNK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

