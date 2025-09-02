Lynk Coin (LYNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00481101 24-satna najviša cijena $ 0.00510615 Najviša cijena ikada $ 0.069168 Najniža cijena $ 0.00343536 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) +7.24%

Lynk Coin (LYNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00506114. Tijekom protekla 24 sata, LYNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00481101 i najviše cijene $ 0.00510615, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LYNK je $ 0.069168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00343536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LYNK se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i +7.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lynk Coin (LYNK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.04M Količina u optjecaju 233.46M Ukupna količina 999,891,075.082174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lynk Coin je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LYNK je 233.46M, s ukupnom količinom od 999891075.082174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.04M.