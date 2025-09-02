Više o LYNK

LYNK Informacije o cijeni

LYNK Službena web stranica

LYNK Tokenomija

LYNK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Lynk Coin Logotip

Lynk Coin Cijena (LYNK)

Neuvršten

1 LYNK u USD cijena uživo:

$0.00506114
$0.00506114$0.00506114
+2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Lynk Coin (LYNK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:51:06 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00481101
$ 0.00481101$ 0.00481101
24-satna najniža cijena
$ 0.00510615
$ 0.00510615$ 0.00510615
24-satna najviša cijena

$ 0.00481101
$ 0.00481101$ 0.00481101

$ 0.00510615
$ 0.00510615$ 0.00510615

$ 0.069168
$ 0.069168$ 0.069168

$ 0.00343536
$ 0.00343536$ 0.00343536

+0.03%

+2.28%

+7.24%

+7.24%

Lynk Coin (LYNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00506114. Tijekom protekla 24 sata, LYNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00481101 i najviše cijene $ 0.00510615, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LYNK je $ 0.069168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00343536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LYNK se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i +7.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lynk Coin (LYNK)

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

233.46M
233.46M 233.46M

999,891,075.082174
999,891,075.082174 999,891,075.082174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lynk Coin je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LYNK je 233.46M, s ukupnom količinom od 999891075.082174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.04M.

Lynk Coin (LYNK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lynk Coin u USD iznosila je $ +0.00011297.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lynk Coin u USD iznosila je $ +0.0016548353.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lynk Coin u USD iznosila je $ +0.0014817970.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lynk Coin u USD iznosila je $ +0.00069380005991666.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011297+2.28%
30 dana$ +0.0016548353+32.70%
60 dana$ +0.0014817970+29.28%
90 dana$ +0.00069380005991666+15.89%

Što je Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Lynk Coin (LYNK)

Službena web-stranica

Lynk Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lynk Coin (LYNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lynk Coin (LYNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lynk Coin.

Provjerite Lynk Coin predviđanje cijene sada!

LYNK u lokalnim valutama

Lynk Coin (LYNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lynk Coin (LYNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LYNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lynk Coin (LYNK)

Koliko Lynk Coin (LYNK) vrijedi danas?
Cijena LYNK uživo u USD je 0.00506114 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LYNK u USD?
Trenutačna cijena LYNK u USD je $ 0.00506114. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lynk Coin?
Tržišna kapitalizacija za LYNK je $ 1.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LYNK?
Količina u optjecaju za LYNK je 233.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LYNK?
LYNK je postigao ATH cijenu od 0.069168 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LYNK?
LYNK je vidio ATL cijenu od 0.00343536 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LYNK?
24-satni obujam trgovanja za LYNK je -- USD.
Hoće li LYNK još narasti ove godine?
LYNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LYNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:51:06 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.