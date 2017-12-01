Lympo (LYM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lympo (LYM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lympo (LYM) Informacije Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. Službena web stranica: https://lympo.io/ Bijela knjiga: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 Kupi LYM odmah!

Lympo (LYM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lympo (LYM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 229.76K $ 229.76K $ 229.76K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 843.50M $ 843.50M $ 843.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 272.39K $ 272.39K $ 272.39K Povijesni maksimum: $ 0.142061 $ 0.142061 $ 0.142061 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00027239 $ 0.00027239 $ 0.00027239 Saznajte više o cijeni Lympo (LYM)

Lympo (LYM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lympo (LYM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LYM tokena, istražite LYM cijenu tokena uživo!

