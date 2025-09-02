Lympo (LYM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.142061$ 0.142061 $ 0.142061 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.54% Promjena cijene (7D) -1.54%

Lympo (LYM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LYM je $ 0.142061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LYM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lympo (LYM)

Tržišna kapitalizacija $ 226.64K$ 226.64K $ 226.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 268.69K$ 268.69K $ 268.69K Količina u optjecaju 843.50M 843.50M 843.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lympo je $ 226.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LYM je 843.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 268.69K.