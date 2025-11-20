Lybra Cijena danas

Trenutačna cijena Lybra (LBR) danas je $ 0.00478084, s promjenom od 8.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LBR u USD je $ 0.00478084 po LBR.

Lybra trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 202,562, s količinom u optjecaju od 42.37M LBR. Tijekom posljednja 24 sata, LBR trgovao je između $ 0.00461385 (niska) i $ 0.00534215 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.48, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00349981.

U kratkoročnim performansama, LBR se kretao -0.29% u posljednjem satu i -16.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lybra (LBR)

Tržišna kapitalizacija $ 202.56K$ 202.56K $ 202.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 466.49K$ 466.49K $ 466.49K Količina u optjecaju 42.37M 42.37M 42.37M Ukupna količina 97,575,215.4257734 97,575,215.4257734 97,575,215.4257734

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lybra je $ 202.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBR je 42.37M, s ukupnom količinom od 97575215.4257734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 466.49K.