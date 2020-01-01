Lux Token (LUX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lux Token (LUX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lux Token (LUX) Informacije Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Službena web stranica: https://lux.gg Bijela knjiga: https://lux.gg/whitepaper Kupi LUX odmah!

Lux Token (LUX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lux Token (LUX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Ukupna količina: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Količina u optjecaju: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Povijesni minimum: $ 0.00116038 $ 0.00116038 $ 0.00116038 Trenutna cijena: $ 0.00119791 $ 0.00119791 $ 0.00119791 Saznajte više o cijeni Lux Token (LUX)

Lux Token (LUX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lux Token (LUX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUX tokena, istražite LUX cijenu tokena uživo!

LUX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUX? Naša LUX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUX predviđanje cijene tokena odmah!

