Lux Token Logotip

Lux Token Cijena (LUX)

Neuvršten

1 LUX u USD cijena uživo:

$0.00141006
$0.00141006$0.00141006
+11.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Lux Token (LUX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:37:22 (UTC+8)

Lux Token (LUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00119511
$ 0.00119511$ 0.00119511
24-satna najniža cijena
$ 0.0014121
$ 0.0014121$ 0.0014121
24-satna najviša cijena

$ 0.00119511
$ 0.00119511$ 0.00119511

$ 0.0014121
$ 0.0014121$ 0.0014121

$ 0.02961746
$ 0.02961746$ 0.02961746

$ 0.00117546
$ 0.00117546$ 0.00117546

+1.23%

+11.66%

-23.49%

-23.49%

Lux Token (LUX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141006. Tijekom protekla 24 sata, LUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00119511 i najviše cijene $ 0.0014121, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUX je $ 0.02961746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00117546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUX se promijenio za +1.23% u posljednjih sat vremena, +11.66% u posljednjih 24 sata i -23.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lux Token (LUX)

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

994.96M
994.96M 994.96M

994,958,735.312656
994,958,735.312656 994,958,735.312656

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lux Token je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUX je 994.96M, s ukupnom količinom od 994958735.312656. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.

Lux Token (LUX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lux Token u USD iznosila je $ +0.00014722.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lux Token u USD iznosila je $ -0.0004417141.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lux Token u USD iznosila je $ -0.0003756365.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lux Token u USD iznosila je $ -0.000517397942748221.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00014722+11.66%
30 dana$ -0.0004417141-31.32%
60 dana$ -0.0003756365-26.63%
90 dana$ -0.000517397942748221-26.84%

Što je Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

Lux Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lux Token (LUX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lux Token (LUX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lux Token.

Provjerite Lux Token predviđanje cijene sada!

LUX u lokalnim valutama

Lux Token (LUX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lux Token (LUX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lux Token (LUX)

Koliko Lux Token (LUX) vrijedi danas?
Cijena LUX uživo u USD je 0.00141006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUX u USD?
Trenutačna cijena LUX u USD je $ 0.00141006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lux Token?
Tržišna kapitalizacija za LUX je $ 1.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUX?
Količina u optjecaju za LUX je 994.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUX?
LUX je postigao ATH cijenu od 0.02961746 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUX?
LUX je vidio ATL cijenu od 0.00117546 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUX?
24-satni obujam trgovanja za LUX je -- USD.
Hoće li LUX još narasti ove godine?
LUX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.