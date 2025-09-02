Lux Token (LUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00119511 $ 0.00119511 $ 0.00119511 24-satna najniža cijena $ 0.0014121 $ 0.0014121 $ 0.0014121 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00119511$ 0.00119511 $ 0.00119511 24-satna najviša cijena $ 0.0014121$ 0.0014121 $ 0.0014121 Najviša cijena ikada $ 0.02961746$ 0.02961746 $ 0.02961746 Najniža cijena $ 0.00117546$ 0.00117546 $ 0.00117546 Promjena cijene (1H) +1.23% Promjena cijene (1D) +11.66% Promjena cijene (7D) -23.49% Promjena cijene (7D) -23.49%

Lux Token (LUX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141006. Tijekom protekla 24 sata, LUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00119511 i najviše cijene $ 0.0014121, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUX je $ 0.02961746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00117546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUX se promijenio za +1.23% u posljednjih sat vremena, +11.66% u posljednjih 24 sata i -23.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lux Token (LUX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 994.96M 994.96M 994.96M Ukupna količina 994,958,735.312656 994,958,735.312656 994,958,735.312656

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lux Token je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUX je 994.96M, s ukupnom količinom od 994958735.312656. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.