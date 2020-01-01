LushAI (LUSH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LushAI (LUSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LushAI (LUSH) Informacije Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Službena web stranica: https://lushai.net/ Bijela knjiga: https://lushai.gitbook.io/lushai/ Kupi LUSH odmah!

LushAI (LUSH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LushAI (LUSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Ukupna količina: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Količina u optjecaju: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.36M $ 23.36M $ 23.36M Povijesni maksimum: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 Povijesni minimum: $ 0.0003098 $ 0.0003098 $ 0.0003098 Trenutna cijena: $ 0.00118819 $ 0.00118819 $ 0.00118819 Saznajte više o cijeni LushAI (LUSH)

LushAI (LUSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LushAI (LUSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUSH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUSH tokena, istražite LUSH cijenu tokena uživo!

