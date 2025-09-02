LushAI (LUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00103934 $ 0.00103934 $ 0.00103934 24-satna najniža cijena $ 0.00123807 $ 0.00123807 $ 0.00123807 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00103934$ 0.00103934 $ 0.00103934 24-satna najviša cijena $ 0.00123807$ 0.00123807 $ 0.00123807 Najviša cijena ikada $ 0.00512327$ 0.00512327 $ 0.00512327 Najniža cijena $ 0.0003098$ 0.0003098 $ 0.0003098 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -1.92% Promjena cijene (7D) -3.97% Promjena cijene (7D) -3.97%

LushAI (LUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00121226. Tijekom protekla 24 sata, LUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103934 i najviše cijene $ 0.00123807, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUSH je $ 0.00512327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0003098.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUSH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LushAI (LUSH)

Tržišna kapitalizacija $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.83M$ 23.83M $ 23.83M Količina u optjecaju 6.04B 6.04B 6.04B Ukupna količina 19,660,584,819.01 19,660,584,819.01 19,660,584,819.01

Trenutačna tržišna kapitalizacija LushAI je $ 7.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUSH je 6.04B, s ukupnom količinom od 19660584819.01. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.83M.