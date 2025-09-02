LushAI Cijena (LUSH)
+0.09%
-1.92%
-3.97%
-3.97%
LushAI (LUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00121226. Tijekom protekla 24 sata, LUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103934 i najviše cijene $ 0.00123807, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUSH je $ 0.00512327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0003098.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUSH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija LushAI je $ 7.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUSH je 6.04B, s ukupnom količinom od 19660584819.01. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.83M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LushAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LushAI u USD iznosila je $ +0.0005519121.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LushAI u USD iznosila je $ +0.0010006508.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LushAI u USD iznosila je $ +0.000490058990503107.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.92%
|30 dana
|$ +0.0005519121
|+45.53%
|60 dana
|$ +0.0010006508
|+82.54%
|90 dana
|$ +0.000490058990503107
|+67.86%
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će LushAI (LUSH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LushAI (LUSH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LushAI.
Provjerite LushAI predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike LushAI (LUSH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUSH opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.