Luntra Infrastructure Cijena danas

Trenutačna cijena Luntra Infrastructure ($LUNTRA) danas je $ 0.00001403, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $LUNTRA u USD je $ 0.00001403 po $LUNTRA.

Luntra Infrastructure trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,501.75, s količinom u optjecaju od 820.00M $LUNTRA. Tijekom posljednja 24 sata, $LUNTRA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00372154, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001342.

U kratkoročnim performansama, $LUNTRA se kretao -- u posljednjem satu i -3.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Tržišna kapitalizacija $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K Količina u optjecaju 820.00M 820.00M 820.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

