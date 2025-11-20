Lunos Cijena danas

Trenutačna cijena Lunos (UNO) danas je $ 0.00093431, s promjenom od 6.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UNO u USD je $ 0.00093431 po UNO.

Lunos trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 225,986, s količinom u optjecaju od 230.87M UNO. Tijekom posljednja 24 sata, UNO trgovao je između $ 0.0009375 (niska) i $ 0.00100212 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.24, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0009375.

U kratkoročnim performansama, UNO se kretao -5.22% u posljednjem satu i -14.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lunos (UNO)

Tržišna kapitalizacija $ 225.99K$ 225.99K $ 225.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 310.75K$ 310.75K $ 310.75K Količina u optjecaju 230.87M 230.87M 230.87M Ukupna količina 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunos je $ 225.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNO je 230.87M, s ukupnom količinom od 317470452.8070446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 310.75K.