Lunctron Cijena danas

Trenutačna cijena Lunctron (LTRN) danas je --, s promjenom od 7.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LTRN u USD je -- po LTRN.

Lunctron trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,885.84, s količinom u optjecaju od 32.10B LTRN. Tijekom posljednja 24 sata, LTRN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LTRN se kretao -0.54% u posljednjem satu i -38.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lunctron (LTRN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K Količina u optjecaju 32.10B 32.10B 32.10B Ukupna količina 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunctron je $ 8.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LTRN je 32.10B, s ukupnom količinom od 67620828269.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.72K.