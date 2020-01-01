LunarCrush (LUNR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LunarCrush (LUNR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LunarCrush (LUNR) Informacije $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Službena web stranica: https://lunarcrush.com/earn Bijela knjiga: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf Kupi LUNR odmah!

LunarCrush (LUNR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LunarCrush (LUNR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 304.94K $ 304.94K $ 304.94K Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 304.94K $ 304.94K $ 304.94K Povijesni maksimum: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 Povijesni minimum: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Trenutna cijena: $ 0.00203295 $ 0.00203295 $ 0.00203295 Saznajte više o cijeni LunarCrush (LUNR)

LunarCrush (LUNR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LunarCrush (LUNR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUNR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUNR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUNR tokena, istražite LUNR cijenu tokena uživo!

LUNR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUNR? Naša LUNR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUNR predviđanje cijene tokena odmah!

