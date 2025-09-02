LunarCrush (LUNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 13.96$ 13.96 $ 13.96 Najniža cijena $ 0.00194135$ 0.00194135 $ 0.00194135 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.86% Promjena cijene (7D) +1.86%

LunarCrush (LUNR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0020964. Tijekom protekla 24 sata, LUNRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNR je $ 13.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00194135.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LunarCrush (LUNR)

Tržišna kapitalizacija $ 314.46K$ 314.46K $ 314.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 314.46K$ 314.46K $ 314.46K Količina u optjecaju 150.00M 150.00M 150.00M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LunarCrush je $ 314.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUNR je 150.00M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 314.46K.