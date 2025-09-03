Lunar Snake Coin Cijena (SNAKE2025)
Lunar Snake Coin (SNAKE2025) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNAKE2025trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNAKE2025 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNAKE2025 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunar Snake Coin je $ 20.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNAKE2025 je 992.76M, s ukupnom količinom od 992755543.439542. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.93K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.36%
|30 dana
|$ 0
|+12.58%
|60 dana
|$ 0
|+17.71%
|90 dana
|$ 0
|--
The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.
