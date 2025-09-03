Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.36% Promjena cijene (7D) +1.70% Promjena cijene (7D) +1.70%

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNAKE2025trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNAKE2025 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNAKE2025 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

Tržišna kapitalizacija $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K Količina u optjecaju 992.76M 992.76M 992.76M Ukupna količina 992,755,543.439542 992,755,543.439542 992,755,543.439542

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunar Snake Coin je $ 20.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNAKE2025 je 992.76M, s ukupnom količinom od 992755543.439542. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.93K.