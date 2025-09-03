Više o SNAKE2025

Lunar Snake Coin Logotip

Lunar Snake Coin Cijena (SNAKE2025)

Neuvršten

1 SNAKE2025 u USD cijena uživo:

--
----
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Lunar Snake Coin (SNAKE2025)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:17:56 (UTC+8)

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.36%

+1.70%

+1.70%

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNAKE2025trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNAKE2025 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNAKE2025 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

--
----

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

992.76M
992.76M 992.76M

992,755,543.439542
992,755,543.439542 992,755,543.439542

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunar Snake Coin je $ 20.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNAKE2025 je 992.76M, s ukupnom količinom od 992755543.439542. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.93K.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lunar Snake Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.36%
30 dana$ 0+12.58%
60 dana$ 0+17.71%
90 dana$ 0--

Što je Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.

Resurs Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

Službena web-stranica

Lunar Snake Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lunar Snake Coin (SNAKE2025) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lunar Snake Coin (SNAKE2025) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lunar Snake Coin.

Provjerite Lunar Snake Coin predviđanje cijene sada!

SNAKE2025 u lokalnim valutama

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lunar Snake Coin (SNAKE2025) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNAKE2025 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

Koliko Lunar Snake Coin (SNAKE2025) vrijedi danas?
Cijena SNAKE2025 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNAKE2025 u USD?
Trenutačna cijena SNAKE2025 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lunar Snake Coin?
Tržišna kapitalizacija za SNAKE2025 je $ 20.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNAKE2025?
Količina u optjecaju za SNAKE2025 je 992.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNAKE2025?
SNAKE2025 je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNAKE2025?
SNAKE2025 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNAKE2025?
24-satni obujam trgovanja za SNAKE2025 je -- USD.
Hoće li SNAKE2025 još narasti ove godine?
SNAKE2025 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNAKE2025 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
