Lunar (LNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00271875 $ 0.00271875 $ 0.00271875 24-satna najniža cijena $ 0.00276889 $ 0.00276889 $ 0.00276889 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00271875$ 0.00271875 $ 0.00271875 24-satna najviša cijena $ 0.00276889$ 0.00276889 $ 0.00276889 Najviša cijena ikada $ 0.092252$ 0.092252 $ 0.092252 Najniža cijena $ 0.00146407$ 0.00146407 $ 0.00146407 Promjena cijene (1H) +0.83% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -1.26% Promjena cijene (7D) -1.26%

Lunar (LNR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00275288. Tijekom protekla 24 sata, LNRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00271875 i najviše cijene $ 0.00276889, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LNR je $ 0.092252, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00146407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LNR se promijenio za +0.83% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lunar (LNR)

Tržišna kapitalizacija $ 220.05K$ 220.05K $ 220.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 275.11K$ 275.11K $ 275.11K Količina u optjecaju 79.99M 79.99M 79.99M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunar je $ 220.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LNR je 79.99M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 275.11K.