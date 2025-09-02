LunaChow (LUCHOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) -0.39% Promjena cijene (7D) -0.39%

LunaChow (LUCHOW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUCHOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCHOW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCHOW se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LunaChow (LUCHOW)

Tržišna kapitalizacija $ 379.93K$ 379.93K $ 379.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 380.31K$ 380.31K $ 380.31K Količina u optjecaju 999.00B 999.00B 999.00B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

