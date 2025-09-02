Više o LINU

Luna Inu Logotip

Luna Inu Cijena (LINU)

Neuvršten

1 LINU u USD cijena uživo:

--
----
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Luna Inu (LINU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:09:35 (UTC+8)

Luna Inu (LINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-2.89%

-6.79%

-6.79%

Luna Inu (LINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINU se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -2.89% u posljednjih 24 sata i -6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luna Inu (LINU)

$ 993.57K
$ 993.57K$ 993.57K

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

749.17T
749.17T 749.17T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luna Inu je $ 993.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LINU je 749.17T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.

Luna Inu (LINU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Luna Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Luna Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Luna Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Luna Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.89%
30 dana$ 0-10.70%
60 dana$ 0+27.74%
90 dana$ 0--

Što je Luna Inu (LINU)

Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Luna Inu (LINU)

Službena web-stranica

Luna Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Luna Inu (LINU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Luna Inu (LINU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Luna Inu.

Provjerite Luna Inu predviđanje cijene sada!

LINU u lokalnim valutama

Luna Inu (LINU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Luna Inu (LINU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LINU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Luna Inu (LINU)

Koliko Luna Inu (LINU) vrijedi danas?
Cijena LINU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LINU u USD?
Trenutačna cijena LINU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Luna Inu?
Tržišna kapitalizacija za LINU je $ 993.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LINU?
Količina u optjecaju za LINU je 749.17T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LINU?
LINU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LINU?
LINU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LINU?
24-satni obujam trgovanja za LINU je -- USD.
Hoće li LINU još narasti ove godine?
LINU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LINU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:09:35 (UTC+8)

