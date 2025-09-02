Luna Inu (LINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.30% Promjena cijene (1D) -2.89% Promjena cijene (7D) -6.79% Promjena cijene (7D) -6.79%

Luna Inu (LINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINU se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -2.89% u posljednjih 24 sata i -6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luna Inu (LINU)

Tržišna kapitalizacija $ 993.57K$ 993.57K $ 993.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Količina u optjecaju 749.17T 749.17T 749.17T Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luna Inu je $ 993.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LINU je 749.17T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.